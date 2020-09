中企, 식약처에 HACCP 의무적용 시행 시기 유예 등 건의

[아시아경제 문혜원 기자] 중소기업계가 식품의약품안전처에 식품안전관리인증기준(HACCP) 의무적용 시행 시기 유예 검토 등 12건의 식·의약품 정책과제를 건의했다.

중소기업중앙회는 16일 서울 여의도 중기중앙회에서 식품의약품안전처장 초청 중소기업인 간담회를 열고 이같은 내용을 논의했다고 밝혔다.

식약처에서는 이의경 처장을 비롯해 국장단 등 4명이 참석했으며, 중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장과 조용준 한국제약협동조합 이사장, 이재화 한국의료기기공업협동조합 이사장 등 중소기업 대표 10명이 참석했다.

김 회장은 “코로나19로 대부분의 중소기업이 매출감소와 생산차질 등의 피해를 겪고 있다”면서 “규제와 지원 정책의 균형적 추진이 이루어지도록 중소기업 현장의 대응 여력을 고려한 식·의약 정책이 필요하다”고 말했다.

중기중앙회는 식품진흥기금 사용 확대를 통한 중소기업 지원, 화장품 과징금 납부기한 연장 및 분할납부 추진 등을 건의했다.

식약처는 중소 식품제조업의 부담완화를 위한 HACC) 의무적용 시행 시기 유예를 적극 검토하고, 식품진흥기금 사업 범위를 확대해 중소기업에 대한 적기 지원 등을 추진하겠다고 밝혔다.

이의경 식약처장은 “오늘 건의된 과제와 제안이 정부 정책에 균형적으로 추진될 수 있도록 노력하겠다”며 “중소기업이 코로나19로 인한 경제위기를 빠른 시일 내에 극복하고 지속 성장해 나갈 수 있도록 안전과 관련 없는 불필요한 규제는 과감히 개선해 나가겠다”고 했다.

