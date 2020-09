이재정교육감 "북부청사 평화의 숲 18일부터 개방"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 '평화의 숲'을 오는 18일부터 학생과 시민에게 개방한다.

이재정 경기도교육감은 16일 온라인 기자회견을 통해 "경기도교육청은 지난해 10월 24일부터 올해 5월까지 13억원을 들여 의정부 경기교육청 북부청사 앞 9200㎡(2783평)의 광장을 숲으로 조성했다"며 "학생, 교육공동체, 지역민이 함께 숲을 활용하고 자연에 대한 인간의 책임, 생명의 가치를 배우는 녹색공간인 이 곳을 개방한다"고 밝혔다.

평화의 숲은 도내 4개 학교가 기증한 나무 37주와 남부청사 반송 1주를 포함해 수목 46종 5167주, 초본식물 12종 3250본이 4개월 동안 뿌리를 내리고 자리를 잡아 숲을 이뤘다.

한국 전쟁 후 2007년까지 미군 기지가 있었던 곳에 공유와 협력, 평화의 염원을 담은 자연 그대로의 숲이 북부청사와 함께 자리한 셈이다.

이 교육감은 "'평화의 숲'은 환경생태체험과 창의학습의 공간, 교육공동체가 다양하게 공유하고 소통하는 장소가 될 것"이라며 "지역민에게는 미세먼지와 소음을 줄여주고 쉼을 제공할 것"이라고 전했다.

아울러 "'한옥꿈의학교' 학생들이 만든 숲 속 정자 '꿈의집'처럼 경기교육은 모든 학생의 꿈이 조화롭게 숲을 이뤄 한반도와 세계 평화를 실현하는 데에 늘 함께하겠다"며 "'평화의 숲'이 여러 지역의 공공기관과 학교로 번져 나아가면 학생들이 자연을 존중하고 자연과 소통하며 공생의 삶을 생활에서 실천하게 될 것"이라고 덧붙였다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr