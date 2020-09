이노비즈협회 "페루 기술혁신형 中企 발굴"…비대면 워크숍

인증 제도 전수 온라인 교육

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술혁신협회(이노비즈협회)는 '2020년 페루 기술혁신형 중소기업 발굴 육성을 위한 인증 제도 전수 사업'을 추진한다고 16일 밝혔다.

이 사업은 한국국제협력단 '글로벌 연수 사업'의 일환으로 마련됐다. 연수생 총 24명을 구성해 오는 24일까지 비대면 온라인 전문 교육을 진행한다. 페루 정부 공무원들이 참여해 이노비즈 인증 제도의 현지 확산 방안을 함께 모색할 예정이다.

이노비즈협회는 한국 이노비즈 인증 제도의 발전사, 평가 체계 및 인증 절차, 제도의 효과성, 평가지표 분석, 기술사업계획서 작성 등 강의 프로그램을 마련했다. 특히 페루 정부의 요청에 따라 현지 지방정부에서 이노비즈 인증 제도를 적극 활용 할 수 있는 방안에 대해서도 함께 학습할 계획이다.

조홍래 이노비즈협회 회장은 "이번 사업은 국내 중소기업의 기술혁신을 선도하고 있는 이노비즈 인증 제도의 해외 수출을 활성화하는 큰 동력이 될 것"이라며"이를 기반으로 양국 간 교류가 더욱 활발해지기를 바란다"고 말했다.

