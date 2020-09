5060세대도 카톡으로 선물한다…거래액 70% 증가

[아시아경제 부애리 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 비대면 쇼핑에 대한 관심이 높아진 가운데 젊은층에 비해 이용률이 떨어졌던 5060세대의 이커머스 활용이 늘고 있다.

16일 카카오커머스에 따르면 2020년 상반기 카카오톡 선물하기 거래액은 전년 동기 대비 47% 늘었다. 특히 올해 상반기 50대 이상 거래액이 전년 대비 70%가량 급증해 전체 연령대 가운데 가장 높은 증가율을 기록했다.

카카오커머스 측은 50대 이상 중장년층도 코로나19를 계기로 모바일 시장에 자연스럽게 유입되면서 '선물하기' 서비스 이용 고객이 확대된 것으로 분석했다.

이에 카카오커머스는 이번 추석 연휴에 직접 선물을 건네지 못하는 이들이 늘어날 것으로 보고 추천 상품을 모은 '추석 선물 기획전'을 다음달 4일까지 진행한다.

홍삼·정육·과일 등 '명절 전용 기획상품'부터 명품 화장품·패션잡화·쥬얼리 등 '럭셔리 선물'을 판매한다. 톡별 참치·톡별 햄 등 카카오커머스 자체 PB 상품인 '톡별 상품'도 선보인다.

카카오커머스 관계자는 "코로나19로 인한 국내 유통 환경 변화로 인해 선물하기 서비스 이용해 마음을 전달하는 고객들이 지속 증가하고 있다"며 "'선물하기'가 사회에 따뜻함을 전달할 수 있는 국내 대표 서비스로 자리매김할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr