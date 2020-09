광양 경찰, 청소년 보호에 적극 총력 경주‥ 범죄 대폭 감소

광양 소년범 범죄 발생률 3분기 전년 동기 대비 15.9% 감소

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양경찰서(서장 김중호)는 코로나 19 확산으로 장기간 휴업중인 학생들의 청소년범죄 예방활동에 최선을 다하고 있다고 전했다.

먼저 청소년범죄 예방 활동으로 버스미디어 모니터(350여대) 송출 활용 및 광양 내 범죄다발지역 7개소 현수막 설치, 아파트 단지내 스티커 1000매 부착 홍보 등을 실시했다.

광양 소년범 범죄 발생률은 3분기 전년 동기 대비 15.9% 감소했다.

또한 장기간 코로나 19 확산에 따른 학생들의 스마트폰 사용 증가로 인한 디지털 성폭력 등의 예방활동이 필요하다고 판단, 광양 관내 교사 및 학생 252명 대상으로 특별예방교육을 실시했다.

김중호 광양경찰서장은 “코로나 19 확산으로 모두가 어려운 시기인 만큼 특별예방교육 및 청소년 야간 선도와 같은 다양한 예방활동과 더불어 학업중단학생들에 대한 맞춤형 청소년지원활동 적극적으로 실시함으로써 모든 청소년들이 즐거운 학교생활을 할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

