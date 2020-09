제주 숙박·골프·요트 종합 프리미엄 멤버십, '캠퍼트리 버케이션 클럽' 론칭

[아시아경제 이승진 기자] 캠퍼트리 호텔앤리조트는 원금반환형 회원권 '캠퍼트리 버케이션 클럽'을 특별분양 한다고 15일 밝혔다.

캠퍼트리 버케이션 클럽은 체계적인 회원관리를 통해 제주도의 프라이빗 독채형 리조트 숙박, 골프 할인 및 예약, 요트투어 파격할인 등 프리미엄급 상품들을 원스톱 예약 서비스로 이용할 수 있는 원금반환형 회원권이다.

'캠퍼트리 버케이션 클럽'에 가입한 법인업체의 경우 무기명 회원카드가 발급돼 직원 복리후생용으로 활용할 수 있어 활용도가 높을 것으로 예상된다.

'캠퍼트리 버케이션 클럽' 멤버십은 핑크 멤버십(37평), 그린 멤버십(60~65평), 퍼플 멤버십 (100평)으로 구성돼 있다. 각 멤버십 등급에 따라 37평형 패밀리 스위트, 60~65평 로얄 스위트, 100평 비즈니스 스위트를 연간 15일이 제공되며 각 객실은 회원요금으로 이용가능하다.

그 외 캠퍼트리 호텔 식음료 15% 상시 할인혜택, 호텔객실 회원우대, 롤스로이스 VIP리무진 서비스(사전예약, 별도금액) 등 이용 가능하다. 골프 할인 예약 서비스는 제주 명문 골프장 6~8곳에서 각 등급별 이용횟수에 한 해 이용 가능하며, 도두사수항 드림오션 요트투어(정원 25명)가 회원금액으로 제공된다.

한편, 캠퍼트리 호텔앤리조트는 제주공항에서 남서쪽으로 15분 거리의 해안동 무수천 근처에 위치하며, 약 13만2000㎡의 넓은 부지에 호텔 20개실과 리조트 139개동을 보유하고 있다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 비대면 문화가 확산되며 여행을 가서도 타인과의 접촉을 최소화한 프라이빗하고 독립적인 장소를 선호하는 사람들이 늘어나면서 프라이빗 리조트가 크게 주목 받고 있다.

특히 캠퍼트리 호텔앤리조트는 독채빌라형으로 정원, 개별주차장까지 구비되어 있고 머무는 것만으로도 제주의 청정 자연의 기운을 느끼며 힐링 할 수 있어 가족단위 방문객들에게 인기가 높다.

