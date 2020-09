북반구 올 여름 역대 세 번째로 더웠다

2019년·2016년 이어 세 번째로 더워

141년만에 가장 더워



[아시아경제 권재희 기자] 올 여름 북반구 온도가 역대 가장 높았던 때로 기록됐다. 지구 전체로는 역대 세 번째로 더웠다.

14일(현지시간) 미국 국립해양대기청(NOAA)은 올해 6월부터 8월까지 북반구 지표면과 해수면 온도가 20세기 평균보다 1.17도 높았다고 발표했다. 이는 1880년 이래 141년 사이 가장 높은 수준이다.

이는 공동 1위였던 지난해와 2016년 기록을 경신한 것이다.

2019년과 2016년은 북반구 지표면과 해수면 온도가 평균보다 1.13도 높았다.

세계적으로는 올 여름이 역대 세 번째로 더운 해로 꼽혔다. 올해 6~8월 세계 지표면과 해수면 온도는 평균 15.6도보다 0.92도 높아 평균을 각각 0.95도와 0.93도를 웃돌았던 2016녀노가 2019년에 이어 3위를 기록했다.

NOAA는 " 8월 지표면과 해수면 온도가 10위 안에 든 해는 모두 1998년 이후"라며 "가장 더웠던 다섯 해는 모두 2015년 이후로 기록됐다"고 밝혔다.

