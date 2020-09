산후도우미, 18일 된 신생아 거꾸로 들고 흔들어 '학대' 논란

[아시아경제 강주희 기자] 50대 산후 도우미가 태어난 지 18일 된 신생아를 거꾸로 들고 흔들며 학대하는 모습이 확인돼 논란이 되고 있다.

14일 SBS 보도에 따르면, 한 가정집에서 정부 지원 서비스를 통해 부른 산후 도우미가 신생아를 학대하는 모습이 집안에 설치된 폐쇄회로(CC)TV에 찍혀 경찰이 수사에 나섰다.

산후 도우미는 아기의 두 발을 잡고 거꾸로 들어 흔드는가 하면, 젖병을 아기에 입에 쑤셔 넣고 방치하기까지 했다. 젖병이 빠진 아기가 계속 울자 산후 도우미는 화풀이하듯 다시 밀어 넣은 뒤 자신은 간식을 먹고 핸드폰을 보느라 아기에게 눈길도 주지 않았다.

또 아기를 쿠션에 내던지듯 눕히고, 머리를 심하게 흔들기도 했다. 학대는 아기의 엄마가 자리를 비운 20분 동안 벌어진 것으로 확인됐다.

아기의 엄마는 산후 도우미가 아기에게 '엄마가 나가니까 울면 맞아야 한다'는 말에 놀라 CCTV를 설치했던 것으로 알려졌다.

아기는 이후 잘 먹지 못하고 옆구리에서 멍으로 추정되는 흔적까지 발견돼 현재 대학병원에서 정밀 검사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 산후 도우미를 아동복지법상 신체적 학대 행위 등의 혐의로 입건해 조사하고 있다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr