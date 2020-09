IAEA 사무총장 "北 핵 활동 지속, 유엔안보리 결의 명백히 위반"

[아시아경제 이현우 기자] 국제원자력기구(IAEA)가 북한이 핵 활동을 지속하고 있다며 이에 대해 유감 의사를 밝히면서 명백한 유엔(UN) 안전보장이사회(안보리) 결의를 위반하고 있는 것이라 강하게 비판했다.

미국의소리(VOA) 등 외신에 따르면 14일(현지시간) 라파엘 그로시 IAEA 사무총장은 이날 이사회 개막연설에서 "지난 1년 동안 북한 영변의 원심분리기 농축 시설에서 농축 우라늄 생산과 일치하는 징후가 있었다"며 "북한의 핵 활동 지속은 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의의 명백한 위반이며 매우 유감스럽다"고 밝혔다. 이어 "북한이 안보리 결의에 따른 의무를 완전히 준수하고, 핵확산금지조약(NPT) 세이프가드 협정의 완전하고 효과적인 이행에 있어 IAEA에 신속히 협조할 것을 촉구한다"고 말했다.

앞서 IAEA는 지난 2일 발표한 연례 보고서에서 북한 영변의 핵 연료봉 제조 공장에서 차량이 이동하고 냉각 장치를 가동한 모습이 포착됐다며 이는 북한이 원심분리기에서 농축 우라늄을 생산했다는 점을 암시한다고 밝혔다. 이와함께 평양 인근의 강선에서도 우라늄을 농축하고 있을 가능성을 제기했다. 다만 IAEA는 북한이 같은 기간 사용 후 연료를 재처리해 플루토늄을 추출했다는 징후는 없었다고 덧붙였다.

