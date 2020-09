[아시아경제 유병돈 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 14일 한국정보인증 한국정보인증 053300 | 코스닥 증권정보 현재가 7,710 전일대비 370 등락률 +5.04% 거래량 17,739,844 전일가 7,340 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 한국정보인증, 101억 규모 신규시설투자 결정재택근무에 이어 우리 아이들 원격교육까지 확실하게!한국정보인증, 커뮤니티 활발... 주가 -5.74%. close 에 대해 주가 급등과 관련해 조회공시를 요구했다.

답변시한은 오는 15일 오후 6시까지다.

유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr