[e공시 눈에 띄네] 코스닥-28일

◆ 슈펙스비앤피=에스엠중공업이 제기한 기업매각 절차속행 중지가처분신청 기각결정에 대한 즉시항고장 접수

◆ 큐리언트=상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ SK머티리얼즈=2021 지속가능경영보고서 발간

◆ 에코플라스틱=해외영업 강화 및 계열사간 시너지 확대 위해 자회사 코모스 지분 123억원 상당에 취득 결정

◆ 지유온=김동은 대표 일신상의 이유로 사임

◆ 한국정보인증=미래테크놀로지 흡수합병 결정

◆ CS=운영자금 조달 위해 70억원 규모 전환사채(CB) 발행 결정

◆ 유진테크= SK하이닉스와 163억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결

◆ 남화토건=국가철도공단으로부터 256억원 규모 호남고속철도2단계(고막원~목포)제5공구 건설공사 수주

◆ 에스퓨얼셀=지배기업인 에스에너지에 115억원 규모 채무보증 결정

◆ 디자인=운영자금 조달 위해 100억원 규모 전환사채(CB) 발행 결정

◆ 대주전자재료=창립 40주년 상여금 지급 위해 1억4000만원 상당 자사주 처분 결정

◆ 투비소프트=30억원 규모 전환사채 발행 결정, 남궁현씨에게 10억원 규모 제 3자배정 유상증자 결정

