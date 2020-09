[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 인제대학교는 교내 학생취업처 대학일자리센터가 ‘2020 대학일자리센터 특별홍보대사’ 발대식을 개최했다고 14일 밝혔다.

발대식은 11일 학생회관 로비에서 진행됐으며, 센터가 이번에 선발한 10명의 학생들은 12월까지 취·창업과 관련된 교내·외 각종 사업과 프로그램 안내, 행사지원을 비롯해 취·창업 관련 청년고용정책을 SNS에 홍보하고 영상 콘텐츠 개발 등을 담당하게 된다.

배성윤 대학일자리센터장은 “지역 청년과 재학생들에게 진로 설정과 취업 지원 정책을 적극적으로 알릴 수 있도록 지원하겠다”며 “학생들의 의견도 적극적으로 반영해 취업을 준비하는 청년들에게 실질적인 도움이 되는 다양한 프로그램을 발굴, 운영할 계획이다”고 말했다.

