정세균 "추미애 입장, 진실이라 믿어…경질될 이유 없어"

[아시아경제 김혜민 기자] 정세균 국무총리는 14일 추미애 법무부 장관의 아들 군 복무 시절 특혜 의혹과 관련, 경질 건의 가능성에 대해 "경질될 이유를 아직까지 발견하지 못했다"고 일축했다.

정 총리는 이날 국회 대정부질문에 나선 윤재옥 국민의힘 의원의 질의에 "추 장관이 페이스북을 통해 말씀하신 내용이 진실일 것이라 믿기 때문에 특별히 다른 생각을 하지 않는다"며 이 같이 답했다.

그는 "(추 장관은) 현 상황을 억울하다고 판단하고 있는 것 같다"며 "검찰이 수사하고 있기 때문에 수사 결과에 따라 책임을 지면 될 일"이라고 말했다. 정 총리는 그러면서 "검찰도 당연히 법에 따라 바르고 엄정하게 수사를 해야한다고 본다. 그렇지 않으면 책임을 져야할 것"이라며 "검찰은 공정하고 신속하게 문제를 종결하는 것이 좋겠다는 생각"이라고 덧붙였다.

그는 "여야는 그야말로 시급한 국정에 대해 잘 의논하고 협치를 해주는 것이 우리가 가야할 길이 아니냐는 것이 개인적인 소신"이라고 강조했다.

