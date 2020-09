창원시, 175억원 규모 '북면 공공도서관' 건립공사 착공

2022년 2월 개관 목표 … ICT 어린이체험관 등 스마트도서관

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 의창구 북면 무동리 103-2번지 시유지에 2022년 2월 개관을 목표로 공공도서관 건립을 착수한다고 14일 밝혔다.

시에 따르면 지난해 5월 설계공모를 거쳐 올해 3월 설계용역을 완료했으며, 합천군에 소재한 ㈜범한종합건설 외 4개 업체와 시공자 선정·계약해 이달부터 본격적인 공사에 돌입했다.

북면지역 공공도서관은 총 175억원의 사업비로 지하1층, 지상4층, 연면적 4468㎡ 규모로 조성된다. 어린이특화공간, 북카페, 공연장, 강의실, 학습실 등을 배치해 지역사회의 문화소비 욕구를 충족하는 공간이 될 전망이다.

또한 자연친화적인 진입광장과 하늘정원을 구성하고, ICT 어린이체험관 등에 특화공간을 접목한 스마트도서관 계획으로 부모와 자녀가 함께 즐길 수 있는 문화공간으로 만들 계획이다.

김동환 건축경관과장은 "북면 지역민들에게 공공도서관 건립을 통해 문화향유 기회를 제공하고 삶의 질이 향상될 수 있도록 사업 추진에 최선을 다할 것"이라고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr