넥센타이어, 추석 맞이 사은 이벤트…에어펌프 증정

행사제품 4개 구매·렌탈 고객 대상

[아시아경제 김지희 기자] 넥센타이어는 한가위를 맞아 안전 기원 사은 이벤트를 실시한다고 14일 밝혔다. 다음 달 16일까지 진행되는 이번 이벤트를 통해 참여 대리점에서 행사 제품 4개를 구매 및 렌탈하는 고객에게 다양한 사은품을 증정한다.

먼저 넥센타이어 전문 유통 브랜드인 타이어테크에서 전용 제품 ‘엔페라 프리머스 AS T1’ 4개를 구매한 고객을 대상으로 ‘샤오미 에어펌프’를 증정한다. 간편하게 공기압을 넣을 수 있는 에어펌프 사은품은 타이어를 구매한 매장에서 현장 수령 할 수 있다.

또 넥센타이어의 프리미엄 제품군 ‘엔페라’ 시리즈(엔페라 AU7, AU5, RU5, SU1, SUR4G) 중 하나를 4개 구매한 고객에게는 ‘스타벅스 텀블러+커피교환권’ 또는 ‘차량용 휴대폰 무선충전 거치대’로 교환 가능한 쿠폰을 증정한다. 쿠폰 번호를 넥센타이어 홈페이지 내 이벤트 페이지에 입력하면 입력한 주소지로 사은품이 배송된다.

