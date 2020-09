애슬레저 '안다르' 마스크 완판에 효성티앤씨 웃는다

출시 3일만에 3만장 완판…효성티앤씨, 15만장 추가 공급 예정

[아시아경제 황윤주 기자] 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 113,000 전일대비 3,000 등락률 +2.73% 거래량 6,889 전일가 110,000 2020.09.14 10:01 장중(20분지연) 관련기사 효성티앤씨, 안다르와 손잡고 애슬레저용 마스크 출시효성티앤씨, 화학섬유 테마 상승세에 1.89% ↑효성티앤씨, '세계 1위 아웃도어 백팩' 브랜드에 '친환경 소재' 공급 close ㈜의 항균·소취 섬유를 사용해 만든 안다르의 애슬레저용 마스크가 출시된지 3일만에 완판되는 등 인기몰이 중이다.

효성티앤씨는 14일 국내 리딩 애슬레저(운동 athletics과 여가 leisure 합성어) 전문 브랜드 '안다르(andar)'의 요청에 따라 '리업 페이스 마스크(reup face mask)' 15만장을 추가 제작해 공급하기로 했다고 밝혔다.

이는 마스크가 출시 3일만인 지난 2일 조기품절 되면서 소비자들이 추가 제작 및 판매를 요청한 데 따른 것이다.

최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 재확산으로 마스크 착용 시간이 늘어나자 소비자들은 마스크의 기본 기능인 발수(물이 닿는 순간 원단의 표면에 스며들지 않고 튕김) 와 더불어 귀가 아프지 않은 신축성, 땀이나 습기에도 냄새 나지 않는 소취 기능, 재사용 가능한 경제성 등을 고려하기 시작했다.

이번에 조기품절된 마스크에는 효성티앤씨의 항균(세균에 저항) 기능이 뛰어난 폴리에스터 '에어로실버 (aerosilver)'와 소취(악취를 없앰) 기능 및 신축성이 뛰어난 스판덱스 '크레오라 프레쉬(creora® Fresh)'가 적용됐다.

효성티앤씨는 이번 안다르와의 협업을 통해 빠르게 변화하는 대내외 환경에 맞게 소비자 트렌드를 먼저 읽고 그에 맞는 기능성 소재를 앞세워 접근한 전략이 성공했다는 평가를 받았다. 안다르는 효성티앤씨와의 협업을 통해 기능과 편의성 모두 뛰어난 제품을 만들겠다는 방침이다.

