[아시아경제 유현석 기자] 13일 오후 2시46분경 강원도 평창군 평창읍 노론리 국도에서 승용차와 마주 오던 오토바이 2대가 잇따라 충돌했다.

교통사고로 오토바이 운전자 A(44)씨가 숨졌다. 또 다른 오토바이 운전자와 승용차 운전자가 가벼운 상처를 입어 병원에서 치료를 받고 있다.

당시 A씨를 비롯해 오토바이 5대가 무리를 지어 이동하던 중 승용차와 사고가 난 것으로 알려졌다. 경찰은 사고 경위를 조사하고 있다.

