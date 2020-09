전국특별·광역시의회협의회 회장 선거 뒷말 게운치 않아 눈길

김인호 서울특별시의회의장, 장현국 경기도의회 의장, 김한종 전남도의회의장 등 3명 치열한 선거전 펼쳤으나 결국 12일 오후 4시부터 진행된 회장 선거에서는 이들 3명 나가도록 하고 나머지 14명 의장들 모여 최연장자인 김한종 전남도의회 의장 선출

[아시아경제 박종일 기자] 제17대 전반기 전국시도의회협의회 회장 선거를 놓고 뒷말이 일고 있어 눈길을 모은다.

전국시도의회협의회는 12일 오후 2시부터 대전 유성구 한 호텔에서 정기회의를 열고 제17대 전반기 회장을 선출했다.

서울특별시의회 등 전국 17개 특별·광역시의회 의장단은 차기 회장 후보로 김인호 서울특별시의회 의장, 장현국 경기도의회 의장, 김한종 전남도의회의장 등 3명이 나서 상당 기간 공을 들여 선거전을 펼쳤다.

그러나 이날 협의회장 선거에는 이들 세 후보를 제외한 14명이 모여 1954년생으로 최연장 후보인 김한종 전남도의회 의장을 선출했다.

이로써 김인호 서울특별시의회 의장은 17명 의장 중 가장 젊은 이태환 세종특별자치시 의회 의장과 함께 감사로 추대되는 웃지 못할 일(?)이 발생했다.

이를 지켜본 한 관계자는 “프랑스 마크롱 대통령은 올해 43세로 몇년전 대통령에 당선됐는데, 우리 나이로 50(지천명)을 넘기면 무슨 일을 못하겠느냐”며 “이날 전국 17개 광역의회 의장 선출은 한참 시대에 뒤떨어진 결정같아 씁쓸하다”고 말했다.

특히 올해는 지방자치법을 통과시켜 지방분권 틀을 확고히 해야 하는 중차대한 시기임에도 연장자 우선 원칙을 고수한 전국광역의회 의장단의 결정이 반드시 아름답지만 않은 것으로 뒷말이 남을 것으로 보인다.

