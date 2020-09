강남구 개포동 주민 별 증상 없다 추가 검사 재양성 판정

[아시아경제 박종일 기자] 강남구에서 12일 코로나19 신규 확진자 2명이 발생했다.

이로써 전날 늦은 오후에 추가된 3명을 포함, 강남구의 누적 확진자는 227명으로 늘었다.

우선 역삼동 주민은 타 지역 확진자와 접촉으로 지난달 31일부터 자가격리를 해오다 격리 해제 직전 강남구보건소에서 실시한 검사에서 오늘 양성 판정을 받았다.

또 다른 역삼동 주민도 타 지역 확진자와 접촉 후 지난 7일부터 자가격리를 해오다 전날 발열 증상 등으로 삼성서울병원에서 검사 결과 오늘 양성 판정을 받았다.

이와 함께 개포동 주민은 지난달 21일 확진 판정을 받은 후 생활치료시설에서 격리 치료를 하다 퇴소, 별 증상은 없었으나 강남세브란스병원에서 추가 검사를 받은 결과 이날 재양성 판정을 받았다.

아울러 전날 오후 확진된 3명은 집단감염이 발생한 역삼동 소재 ‘K보건산업’ 직장동료들로 사무실에서 숙식을 해왔는데, 이 중 1명이 타 지역 확진자와 접촉 후 두통 증상으로 서초구보건소에서 검체검사를 받아 양성 판정을 받았고, 나머지 2명은 관악구보건소에서 검사 결과 양성 판정을 받아 강남구보건소로 이첩됐다.

강남구는 해당 사무실을 방역소독 후 일시 폐쇄, 출입자 명단을 통해 확인된 20명 중 18명을 자가격리, 2명을 능동감시 조치했다.

또 지난 8일 이후 K보건산업 관련 확진자가 잇따라 나오면서 구체적인 감염경로 파악을 위해 심층 역학조사를 진행 중에 있다.

12일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 136명으로 전날보다 소폭 줄었지만, 고령층 확진자가 많아 사망자는 늘어나고 있고, 수도권 뿐 아니라 전국에서 산발적 집단감염들이 이어지고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr