부천영상문화단지, 시민협의기구로 소통…여론조사 '개발 찬성' 80%

[아시아경제 박혜숙 기자] 경기 부천시는 시민의 목소리에 귀 기울이기 위해 시민단체와 대화 창구를 만들어 부천영상문화산업단지를 비롯한 개발사업을 추진해 나가기로 했다.

시는 20여 년간 방치된 부천영상문화산업단지를 영상·산업·주거·상업 등 융복합단지로 조성하기 위해 2018년 12월 민간사업자를 공모, 지난해 4월 GS건설컨소시엄을 우선협약대상자로 선정해 추진하고 있다.

부천영상문화산업단지는 38만 3000㎡의 부지에 약 4조 1900억원의 사업비를 투입해 2026년까지 영상·만화·영화·뉴콘텐츠 산업의 메카로 조성하는 초대형 개발사업이다.

시는 GS건설컨소시엄과 지난해 5월부터 현재까지 46차에 걸쳐 사업협약 체결을 위한 협상을 진행 중이다.

또 사업 추진을 위해 지난해 12월과 올 1월 부천영상문화산업단지 복합개발과 관련 '공유재산관리계획 변경 심의'를 시의회에 요청했다. 이 심의안은 시민과 공감대 형성이 필요하다는 이유로 두차례 부결됐다.

이에 시는 지난 7월 30일 부천영상문화산업단지 복합개발사업 공청회를 열었으며, 지난 1~3일 여론조사를 실시해 시민의 의견을 수렴했다.

여론조사 결과, 부천영상문화단지 복합개발사업에 찬성한다는 의견이 80% 이상을 차지했다. 찬성 의견으로는 단지 개발에 따른 부천시 위상 제고, 부동산 가치 상승 및 양질의 청년 일자리 창출을 꼽았다. 반대 의견으로는 대규모 주거시설 계획에 따른 주변 교통문제가 지적됐다.

시는 여론조사 결과를 바탕으로 개발에 반대하는 20%의 시민의 의견에 귀 기울이기 위해 시민단체와 협의체 기구를 구성하고 사업을 추진해나갈 방침이다.

장덕천 시장은 "부천영상문화산업단지를 비롯해 대장 신도시 등 현재 추진하고 있는 개발사업에 대한 시민의 목소리에 귀 기울이기 위해 시민단체와 대화 창구를 만들어 소통하며 개발해나가겠다"고 말했다.

