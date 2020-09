속보[아시아경제 허미담 기자] 일본에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 후 현지에서 완치 판정을 받은 일본인이 국내에 입국한 직후 받은 검사에서는 확진 판정을 받았다.

경기 파주시는 국내에서 거주하다 가족 방문을 위해 일본을 다녀온 일본 국적의 A씨(파주 109번)가 코로나19 확진 판정을 받았다고 12일 밝혔다.

외국계 회사에 근무하며 가족을 만나기 위해 지난달 28일 일본으로 출국한 A씨는 일본 공항에서 받은 코로나19 검사에서 양성 판정을 받고 11일간 격리 치료를 받았다.

이후 지난 9일 음성 판정을 받고 지난 11일 국내로 입국했다. 입국 직후 파주시보건소 선별진료소를 방문한 A씨는 코로나19 검사 후 자택에서 격리 중 12일 다시 확진 판정을 받았다.

