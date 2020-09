김정은, 황북 수해현장 다시 찾아…연일 민생행보

지난달 6일 이후 한달 만에 찾아 복구상황 점검

[아시아경제 김지희 기자] 김정은 북한 국무위원장이 황해북도 은파군의 찾아 복구 상황을 점검했다고 북한 매체들이 보도했다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 12일 “김정은 동지가 황해북도 은파군 대청리 일대의 피해복구 건설 현장을 현지지도했다”며 "복구건설 진척 정형과 공사계획에 대해 구체적으로 료해했다"고 전했다. 김 위원장은 인민군을 투입해 한 달간 진행된 복구사업을 점검하고 “건설장 전역이 들썩이고 군대 맛이 나게 화선식 선전선동사업을 잘하고 있다”고 평가했다.

또 "(복구된 농촌 주택들이) 시대적 낙후성과 큰물(홍수) 피해 흔적을 말끔히 털어버리고 규모 있게 들어앉았다"며 "불과 30여일 만에 이 같은 선경 마을의 자태가 드러난 것은 자기 당에 대한 충성심과 자기 인민에 대한 열렬한 사랑을 지닌 우리 인민군대만이 창조할 수 있는 기적"이라고 강조했다.

조선중앙통신은 이날 김 위원장이 현장에서 상의를 벗고 반소매 차림으로 복구된 주택을 둘러보는 모습도 공개했다. 논으로 직접 들어가 벼의 생육 상태를 직접 살피며 우려를 표하는 표정도 나타났다.

앞서 김 위원장은 지난달 초에도 장마로 큰 피해를 입은 대청리를 방문한 바 있다. 김 위원장이 수해 현장을 다시 찾아 복구상황까지 직접 확인하는 것은 대북제재, 감염병, 자연재해 등 삼중고에 시달리는 민심을 달래기 위한 행보로 풀이된다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr