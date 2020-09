[아시아경제 이창환 기자] 로버트 에이브럼스 한미연합사령관 겸 주한미군사령관이 북한이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 유입을 막기 위해 북중 국경에 특수부대를 배치하고 사살 명령을 내렸다고 밝혔다.

10일(현지시간) 외신에 따르면 에이브럼스 사령관은 이날 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 주최로 워싱턴에서 열린 화상회의에서 "북한이 중국과의 국경에 1∼2㎞의 새로운 '버퍼존'(완충지대)을 설치했다"고 했다.

그는 "이 지역에 북한 특수작전부대(SOF)가 배치됐으며 (무단으로 국경을 넘는 이들에 대한) '살상 명령'이 내려졌다"고 말했다.

에이브럼스 사령관은 코로나19에 따른 국경 폐쇄 조치로 밀수품에 대한 수요가 늘자 북한 당국이 개입한 것이라면서 "현재 북한 정권은 코로나19 위험을 낮추는 데에 집중하고 있다"고 덧붙였다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr