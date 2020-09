코이카, 인도네시아-동티모르에 그린뉴딜 ODA…220억 투입

2024년까지 삼각협력 체계로 태양광 에너지 보급

[아시아경제 임철영 기자] 코이카(KOICA)가 인도네시아와 동티모르 전력 소외지역에 태양광 에너지를 보급하는 그린뉴딜 ODA 사업을 펼친다.

코이카는 10일(현지시각) ‘한-인니-동티모르 태양광 에너지 접근성 향상 사업’의 착수 기념 온라인 포럼 개최하고 한국-인니-동티모르의 삼각협력 체계를 갖춰 오는 2024년까지 인도네시아, 동티모르에 태양광 에너지를 설치·지원하는 사업을 추진한다고 11일 밝혔다.

코이카가 한국-인도네시아-동티모르 삼각협력을 기반으로 2개국을 동시에 지원하는 다년도 삼각협력 프로젝트를 시도한 것은 이번이 처음이다.

현재 인도네시아인 1000만명, 동티모르인 120만명 가량은 전기를 전혀 쓰지 못하고 있다. 코이카는 해당 낙후지역 주민들에게 지속가능한 에너지를 보급하고, 양국 정부의 전력 불평등 해소 정책을 지원하기 위해 태양광 에너지 접근성 향상 사업을 기획했다.

코이카는 올해부터 오는 2024년까지 5년간 1850만 달러(약 220억원)를 투입해 국가별 맞춤형 적정기술을 도입해 인도네시아와 동티모르에 태양광 에너지를 공급한다는 계획이다.

세부적으로는 인도네시아 서부 슬라웨시주, 누사 땡가라주 등 4개 주 23개 마을에 마을 독립형 태양광 발전소(중앙집중형 태양광 마이크로 그리드 시스템)를 건설한다. 동티모르 딜리주, 바우카오주 등 4개 주 25개 마을 주민에게는 태양광 워터펌프와 고효율 태양광램프를 제공한다.

특히 동티모르에 지원되는 고효율 태양광램프 보급 사업은 인도네시아 에너지광물부가 자체 개발해 빈곤층에 보급한 우수 사례로, 인도네시아의 현지 기술을 이웃국가인 동티모르에 전수한다는 점에서 현장 중심의 혁신적인 삼각협력 모델로 평가받고 있다.

코이카는 사업이 끝난 후에도 태양광 설비 유지보수가 지속적으로 이루어질 수 있도록 △현지 태양광 시설 유지관리 스타트업 양성 △인프라 운영 및 유지 관리 교육을 위한 전문가 파견 △현지 관계자 기술연수도 진행한다.

이날 온라인 포럼에는 수티자스토토(F.X. Sutijastoto) 인도네시아 에너지광물부 총국장, 리노 토레자(Rino Torrezao) 동티모르 국가행정부 차관, 정회진 코이카 인도네시아 사무소장, 김식현 코이카 동티모르 사무소장, 유엔개발계획(UNDP) 관계자 등 삼각협력 파트너들이 참여했다.

포럼에서는 이삼각협력 사업 수행을 위한 파트너 간 그린뉴딜과 SDG 7 ‘에너지’의 이행 방향도 논의했다. 정회진 코이카 인도네시아 사무소장은 “한국-인도네시아-동티모르 3개국이 함께할 태양광 에너지 접근성 향상 사업에는 코이카의 미래지향점인 ‘그린뉴딜 ODA’와 ‘혁신적 파트너십’의 상징성이 담겼다”며 “이번 사업에서 삼국 간 연대, 국제기구와의 연대, 두 개국 현장에서의 협업 등 다층적인 파트너십 모델을 발굴하는데 집중할 것”이라고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr