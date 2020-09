부천 다단계업체, 방역수칙 어기고 30여명 강의…확진자 다수 발생

부천시, 해당 업체 고발 조치 방침

[아시아경제 임주형 기자] 경기 부천의 한 다단계판매업체에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염이 발생했다.

부천시는 송내동 다단계판매업체 'TR이노베이션'이 지난 5일 시행한 30여명 대상 강의에서 코로나19 확진자가 대량으로 발생했다고 10일 밝혔다.

TR이노베이션 강의가 시행된 지 3일 만인 지난 8일 첫 확진자가 발생했으며, 10일까지 총 11명이 양성 판정을 받았다. 이 업체는 사회적 거리두기 2.5단계가 시행 중이던 당시 방역수칙을 무시하고 강의를 강행한 것으로 조사됐다.

사회적 거리두기 2.5단계는 최상인 3단계에 준하는 방역 조치로, 제한적 영업이 가능한 일반음식점을 제외한 대부분 시설의 집합행위를 금지하고 있다. 이에 따라 다단계판매업체인 TR이노베이션 또한 집합행위를 할 수 없다.

부천시는 감염 확산이 위중한 상황에서 방역수칙을 어긴 만큼, 해당 업체를 경찰에 고발할 방침이다.

한편 부천시는 해당 업체 나머지 직원들에 대해서도 코로나19 검체 검사를 진행하고 있다. 또한 역학조사로 확인되지 않은 밀접접촉자가 있는 것으로 확인돼, 업체가 방문한 이들을 찾아 검사를 진행할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr