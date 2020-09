화웨이, 美제재에 내년부터 자체 OS '훙멍' 사용

[아시아경제 부애리 기자] 중국 화웨이가 결국 자사 스마트폰에까지 구글 안드로이드 대신 독자 개발한 운영체계(OS)인 '훙멍'(Harmony)을 쓰기로 했다.

위청둥 화웨이 소비자 부문 최고경영자(CEO)는 10일 오후 광둥성 둥관시에서 열린 연례 개발자 대회에서 내년부터 자사 스마트폰에 훙멍 OS를 전면 지원한다고 밝혔다.

위 CEO는 스마트폰용 훙멍이 올해 12월 공개될 예정이라고 말했다.

훙멍은 화웨이가 자체 개발한 범용 OS다. 스마트폰에서부터 TV, 컴퓨터, 웨어러블 기기 등 다양한 제품에 사용이 가능하다.

화웨이는 작년 8월 훙멍을 처음 공개했다. 스마트TV 등 일부 제품에 우선 사용하기 시작했지만 가장 대중적인 소비 제품인 스마트폰 적용은 계속 미뤄왔다.

화웨이가 결국 훙멍을 스마트폰에까지 쓰기로 한 것은 미국의 제재가 장기화하면서 단시간 안에 안드로이드를 정상적으로 쓸 수 없을 것이라는 판단을 내린 것으로 보인다.

작년 5월 시작된 미국 정부의 제재로 화웨이는 미국 회사인 구글과 거래할 수 없게 됐다.

화웨이 스마트폰에 더는 구글 모바일 서비스(GMS)가 지원되지 않게 되면서 화웨이는 시련을 맞았다.

미국 제재 후 나온 메이트 30 등 화웨이의 신작 스마트폰에는 정식 안드로이드가 깔리지 못했다.

앱을 내려받는 구글플레이스토어도 없는 탓에 카메라 등 우수한 하드웨어 성능에도 해외 소비자들은 화웨이 스마트폰을 외면했다.

다만 화웨이의 앞 길은 험난할 것으로 보인다. 화웨이가 안드로이드 대신 훙멍을 채택하기로 한 것은 단순히 OS를 바꾸는 것이 아니라 스스로 새로운 생태계를 구축해야 한다는 것을 의미하기 때문이다.

화웨이는 세계의 앱 개발자들에게 인센티브를 제공하면서 화웨이 생태계에 들어오라고 권유하고 있지만 구글의 플레이스토어나 애플의 앱스토어와 견줄 정도로 충분한 앱을 갖추기는 결코 쉽지 않을 것으로 보인다.

