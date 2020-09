[종합] "캔슬 코리아"…인종차별 댓글에 반한(反韓) 감정 번지는 필리핀

필리핀계 미국인 인플루언서, 욱일기 연상 문신 인증한 뒤 사과

일부 韓 누리꾼들, "작고 못생긴 민족" 등 인종차별적 비난 지속

"한국 취소하라", "공격 못 참아" 등 필리핀서 반발

[아시아경제 임주형 기자] 최근 필리핀 누리꾼 사이에서 이른바 '캔슬 코리아(CancelKorea)' 해시태그를 온라인 커뮤니티에 올리는 반한(反韓) 운동이 벌어지고 있다. 필리핀계 미국인 소셜네트워크서비스(SNS) 스타 '벨라 포치'가 공개한 문신을 두고 '욱일기를 연상케 한다'는 논란이 불거진 뒤, 일부 국내 누리꾼들이 필리핀인을 겨냥해 차별적 발언을 하고 나면서부터다.

벨라 포치는 동영상 공유 어플리케이션(앱) '틱톡', 사진 공유 SNS '인스타그램'에서 각각 1700만명과 247만명의 팔로워를 보유한 SNS 스타다.

앞서 지난 6일(현지 시각) 포치가 자신의 '틱톡' 계정에 왼팔 문신 사진을 올리면서 논란이 불거졌다. 해당 문신은 심장을 묘사한 그림을 중심으로 붉은 햇살이 퍼지는 모양으로, 일부 누리꾼들은 일본 '욱일기'를 연상케 한다고 지적했다.

논란이 커지자 포치는 틱톡에 재차 올린 영상에서 "내 타투로 인해 마음에 상처를 입었다면 미안하다. 나는 한국을 사랑한다. 용서 해달라"라고 밝혔다.

또 자신의 트위터 계정에 쓴 글에서도 "6개월 전 나는 붉은 태양 문양 문신을 했다. 당시 나는 역사를 몰랐다"며 "하지만 내가 사실을 알았을 때 나는 즉시 문신을 (다른 그림으로) 덮었고, 지우기 위한 예약을 잡았다. 잘 알아보지 못한 내 자신이 부끄럽고 진심으로 한국인들에게 사과한다"고 거듭 용서를 구했다.

그러나 일부 한국 누리꾼들은 포치에 대한 비판을 멈추지 않았다. 일부 누리꾼들은 필리핀을 두고 "가난한 나라", "작고 무식한 민족", "못생겼다" 등 인종차별적 발언을 이어갔다.

이에 반발한 필리핀 누리꾼들은 여러 SNS에 '캔슬 코리아' 해시태그를 올리며 반한 운동을 벌였다. 일부 누리꾼들은 한국에서 당한 인종차별 경험을 공유하거나, 1953년 한국전쟁 당시 필리핀이 참전한 사실을 거론하며 "교육받지 못한 것은 당신들이다"라고 지적하기도 했다.

또 다른 필리핀 누리꾼은 "한국인은 일본이 일제강점기 당시 한국에 저지른 짓에 대해 '역사를 잊지 못한다'고 하지만 필리핀이 한국전쟁 당시 중공군에 맞서 참전한 사실을 잊은 듯 하다"며 "모순된 일이 아닌가"라고 비판했다.

포치 또한 9일 트위터에 "나를 공격하는 것은 괜찮다. 하지만 필리핀 사람들을 공격하고 비웃는 것은 참을 수 없다"고 일부 한국 누리꾼들의 태도를 비판했다.

국내에서 자성의 목소리가 나오기도 했다. 10일 트위터 등 SNS에서는 일부 국내 누리꾼들이 '필리핀에게 미안하다(SorryToFilipinos)'라는 해시태그를 게시하며 "우리의 무례함을 사과한다", "나라망신이다" 등 사과의 글을 올렸다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr