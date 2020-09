추석 맞이 신규 고객 프로모션

[아시아경제 김대섭 기자] 코웨이는 추석을 맞아 공기청정기 신규 렌털 고객을 대상으로 렌털료 할인 프로모션을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 프로모션은 9월 한 달 간 열린다. 프로모션 대상 제품은 '아이콘' 공기청정기, '멀티액션' 공기청정기를 비롯한 코웨이 공기청정기 대표 제품 9종이다. 이달 말까지 해당 제품 신규 렌털 시 매월 최대 4000원의 렌털료 할인 혜택을 제공한다.

김경훈 코웨이 판매정책운영팀장은 "최근 외부활동 대신 집에 머무는 시간이 늘어나면서 쾌적한 실내 환경을 제공하는 공기청정기를 찾는 고객을 위해 이번 행사를 준비했다"며 "집집마다 다른 실내 공기질을 효과적으로 케어하는 혁신 필터 기술력과 서비스를 지속적으로 선보이며 건강한 삶의 가치를 실현해 나가겠다"고 말했다.

