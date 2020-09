비대면 시대를 위한 평생교육 프로그램

울산 동부도서관, 온라인 강좌 운영

[아시아경제 영남취재본부 홍정환 기자] 울산 동부도서관은 비대면 온라인 프로그램을 진행한다.

도서관에서 기존에 이뤄졌던 대면 프로그램은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 장기화로 정상적으로 진행되지 않고 있다.

이에 대응하기 위해 동부도서관은 교육 프로그램을 온라인으로 운영한다. 기간은 10일부터 이달 말까지며 대상 프로그램은 ‘행복한 아이 생각에 날개를 다는 독서 지도’와 ‘아이랑 그림책 속으로 풍덩’이다.

온라인 프로그램은 네이버 밴드를 활용해 실시간으로 이뤄질 예정이다. 수강 신청자는 사전에 안내된 링크를 통해 회원가입하고 해당 날짜와 시간에 개인 PC나 모바일을 이용해 참여할 수 있다. 강의에 참여하지 못한 수강생을 위해 강의 내용은 밴드 게시판에 업로드된다.

동부도서관 관계자는 “코로나19로 힘든 시기를 보내고 있는데 독서를 통해 서로 소통하고 공감하며 지친 마음이 위로받기를 바란다”며 “앞으로 비대면 시대를 위한 다양한 평생교육 프로그램을 개발할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

