창원시, 다린 제3공장 신설 투자협약 체결

마산자유무역지역 내 3323㎡ 규모 60억원 신설투자

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 마산회원구 마산자유무역지역에 있는 ㈜다린 제3공장 신설에 대한 투자유치 업무협약을 체결했다고 10일 밝혔다.

㈜다린은 생활용품과 화장품 등 용기 펌프디스펜서, 스프레이를 제조하고 있는 글로벌 기업으로, 이날 협약식에는 허성무 창원시장과 ㈜다린 박계홍 대표, 전진모 경영지원본부장 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 ㈜다린은 마산자유무역지역에 3323㎡ 규모의 제3공장 건립에 60억원을 신규 투자해 22명 이상에게 새로운 일자리를 창출한다. 시는 기업투자가 원활하게 진행될 수 있도록 행·재정적 지원을 할 계획이다.

㈜다린은 감염 예방을 위한 손소독제와 손세정제 수요의 증가로 기존 거래처 수주량 증가 및 국내외 신규거래처가 지속해서 확대돼 올해 연말까지 수출실력은 1300만불로 예상된다. 이어 내년 수출 물량 역시 이미 800만불 이상 계약돼 있다.

허성무 창원시장은 “코로나19 확산 방지에 보조 역할을 톡톡히 하는 손소독제와 손세정제의 필수 부품인 펌프디스펜서 글로벌 공급기업인 ㈜다린의 신규투자에 감사하다”며 “기업의 투자 진행이 원활히 추진될 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

