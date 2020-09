현대렌탈케어는 추석을 앞두고 매트리스를 렌털하는 고객에게 월 렌털료를 2000원 할인해주는 프로모션을 진행한다고 10일 밝혔다. 대상 품목은 현대큐밍 매트리스 전 품목이며, 행사는 오는 30일까지 진행된다. 특히 이번 프로모션은 제휴 카드 할인과 렌털 제품 결합 할인 모두 중복이 가능하다.

