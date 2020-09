국토부, 택배업계 간담회서 안전한 추석 배송 관리방안 논의

[아시아경제 유인호 기자] 국토교통부는 10일 택배업계 간담회를 열고 최근 신종코로나바이러스감염증(코로나19)로 인한 배송물량 급증에 따른 물동량 대처, 종사자 보호, 방역강화 등의 대응방안에 대해 논의했다.

이날 간담회에는 CJ대한통운, 롯데글로벌로지스, 한진, 로젠, 쿠팡, 마켓컬리 등의 업체 관계자들이 참석했다.

통상 추석 성수기에는 택배물량이 10% 이상 증가하는데, 특히 올해는 코로나19 영향으로 예년대비 최소 30% 이상 물량이 증가할 것으로 예상되고 있다. 실제 택배물량은 올들어 1월~6월 까지 16억 박스로, 지난해 전체 택배물량 28억 박스의 절반 수준을 넘어섰다.

이에따라 국토부는 추석명절 성수기·코로나 대응 택배물량 관리강화 및 종사자 보호조치 권고사항을 설명하고 이를 적극 준수해 줄 것을 요청했다.

국토부는 택배 차량 및 인력의 추가 투입, 정당한 지연배송에 대한 택배기사 불이익 조치 금지, 영업소별 택배종사자 건강관리자 지정 및 건강상태 관리·보고, 택배종사자 정기적 건강관리, 시설 방역강화 및 자체점검 등의 권고사항을 통보했다.

국토부는 오는 21일부터 10월 5일까지 2주간 정부, 택배사, 협회 간 비상연락체계를 구축해 물동량 대처 및 종사자 보호 등을 위한 권고사항에 대해 이행실적을 점검해 이행여부 등을 확인할 계획이다.

점검결과는 매년 택배사를 대상으로 실시하는 서비스평가에 반영한다. 권고사항을 제대로 이행하지 않는 택배사에 대해서는 일정기간동안 택배차량 신규증차를 불허할 방침이다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr