"파산 막자" 美백화점 JC페니-쇼핑몰 소유주들과 인수 합의할 듯

[아시아경제 정현진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 재정적 어려움을 겪으며 지난 5월 파산 신청한 미국 최대 백화점 체인 JC페니가 계속 영업을 할 수 있도록 쇼핑몰 소유주인 사이먼프로퍼티그룹과 브룩필드프로퍼티파트너스가 손을 내밀었다.

CNBC방송 등에 따르면 JC페니와 사이먼, 브룩필드는 약 8억달러(약 9500억원) 가치의 합의를 맺고 JC페니의 파산 절차를 중단하고 인수하는 합의를 조만간 맺을 것으로 보인다. JC페니 측 변호인인 조슈아 서스버그는 이날 파산법원에 나와 합의를 통해 현재 사이먼과 브룩필드 법률팀이 JP페니 인수를 위해 협력하고 있으며 합의 마무리 작업을 하고 있다면서 다음달 초 이같은 구제 방안을 파산법원 판사에게 제출하고 이에 대한 허가를 받을 계획이라고 밝혔다.

변호인은 사이먼, 브룩필드가 JC페니에 3억달러 가량의 현금을 지불하고 5억달러 규모의 부채를 떠안을 것이라고 밝혔다. 또 거래가 모두 이뤄지면 웰스파고가 JC페니에 20억달러 규모의 회전신용장을 제공할 예정이며 JC페니도 자체적으로 10억달러의 현금을 남기게 될 것이라고 변호인은 밝혔다. 그는 "빠르게 움직이고 JC페니를 살릴 것이라고 약속한다"이라고 덧붙였다.

파산법원이 이를 승인하면 이 합의는 JC페니가 운영을 유지할 수 있을 것으로 보인다. AP통신 등 외신들은 이번 합의가 JC페니의 파산을 막기 위한 잠정적 합의라고 설명했다. 이에 따라 JC페니 직원 7만명 가량이 해고되지 않을 것으로 보인다고 외신들은 전했다.

JC페니는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 타격으로 재정적 어려움을 겪고 파산 신청을 했었다. JC페니는 118년의 역사가 있는 미국 최대 백화점 체인으로 미국 전역에 846개의 매장을 보유하고 있다. 이번 합의로 이 중 3분의 1 가량은 폐쇄할 예정이며 650여개 정도를 운영할 것으로 예상된다. 이번 합의에 따라 사이먼과 브룩필드는 JC페니 매장 650개 중 490개를 소유하게 될 것으로 알려졌다.

