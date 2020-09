답십리자동차부품상가 헐고 29층 주상복합(7개 동) 단지 조성

40여 년 자동차 부품 유통의 중심지 답십리자동차부품상가 재개발 사업 본격 추진... 603세대 공동주택, 판매 및 업무시설 조성…주거, 자동차 산업 공존하는 미래형 복합공간 변신

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구 장안평 일대의 도시재생활성화계획의 핵심 전략 거점인 동대문구 답십리 자동차부품상가의 재개발사업이 본격적으로 추진된다.

동대문구(구청장 유덕열)는 답십리자동차부품상가 도시정비형 재개발사업 정비구역지정 고시(서울특별시고시 제2020-369호, 2020.9.3.)에 따라 서울 동대문구 답십리동 952번지 일대 1만7914㎡ 부지에 최고높이 105m, 상한용적률 840%를 적용받은 7개 동, 최고 29층 규모의 주상복합 단지를 조성한다고 밝혔다.

이곳에는 603세대 공동주택과 판매시설 및 업무시설 등이 들어설 예정이다.

1982년 조성된 답십리자동차부품상가는 중앙상가 가, 나, 다, 라동(각각 총 5개 층(지하 2~지상 3층))으로 구성됐다.

현재는 자동차 부품을 유통하는 도소매점 총 744개가 밀집돼 운영되고 있다.

40여 년 간 유통산업의 중심지로 국내·외에 자동차 부품을 유통하던 답십리자동차부품상가는 지역경제 활성화에 이바지하며 호황을 누린 시절도 있었으나 변화하는 산업 환경 속에서 기능이 약해지며 빈 점포가 늘어나고 시설이 노후화, 개발이 시급한 상황이 됐다.

유덕열 동대문구청장은 “답십리자동차부품상가 도시정비형 재개발사업의 본격적인 추진으로 노후된 지역을 정비, 자동차·이동수단 산업의 중심, 주거가 공존하는 미래형 복합공간을 조성할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

