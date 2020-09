이낙연 대표, 김태년 원내대표 등 지도부 참석…노영민 대통령 비서실장 등 청와대 참모도 참석

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령이 9일 더불어민주당 지도부를 청와대로 초청해 간담회를 열기로 했다.

강민석 청와대 대변인은 8일 "9일 오전 문재인 대통령의 더불어민주당 주요 지도부 초청 간담회에는 이낙연 당 대표, 김태년 원내대표, 박광온 사무총장, 한정애 정책위의장 등이 참석한다"고 밝혔다.

강 대변인은 "청와대 참석자는 노영민 비서실장, 김상조 정책실장, 서훈 국가안보실장, 최재성 정무수석"이라고 덧붙였다.

강 대변인은 "간담회는 원활한 국정운영을 위한 소통을 위해 마련됐다"면서 "코로나19 위기 극복, 정기국회 국정과제 실현을 위한 법안 및 예산안 논의 등이 있을 예정"이라고 설명했다.

