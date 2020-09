러블리즈 미주, 방송 중 성희롱 논란에 사과…"언행 주의하겠다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 러블리즈 미주가 유튜브 웹 예능에서 한 발언을 두고 성희롱 논란이 일자 사과했다.

미주는 8일 러블리즈 공식 인스타그램에 입장문을 올려 "'미주픽츄' 영상이 논란이 되고 있음을 인지하고 제작진분들을 통해 당사자분께 사과의 말씀을 전했다"는 글을 올렸다.

논란이 불거진 시발점은 미주가 지난 6월 올라온 SBS미디어넷 유튜브 채널 'The K-POP' 웹 예능 '미주픽츄' 영상에서 동갑내기 남자 대학생 A씨에게 한 발언이었다.

해당 영상에서 미주는 A씨가 여자친구가 있다는 사실을 알고는 "여자친구와 어디까지 갔냐" "끝까지 갔네. 무조건이네"라고 말했다. 이에 남자 대학생이 "뽀뽀 밖에 안했다"고 답하자 미주는 그의 다리 쪽으로 시선을 보내며 "너 남자 맞아?"라고 물었다.

이에 대해 일부 네티즌들은 미주가 성희롱 발언을 했다며 비난했다. 또 예능적인 재미를 위한 것이었을 뿐 성희롱으로 몰아가는 것은 지나치다고 반응한 네티즌도 있었다.

논란이 커지자 미주는 입장문을 내고 "당시 출연자분의 동의를 얻었으나 시청해주시는 많은 팬분들과 시청자분들께 정서적 불편함을 끼칠 수 있다는 생각을 하지 못한 채 경솔한 발언을 한 것에 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드린다"고 설명했다.

이어 "이로 인해 가장 상심이 크실 일반 출연자분께 거듭 사과드리며 앞으로 언행에서 더욱 주의하고 더 열심히 하는 미주가 되도록 하겠다"고 전했다.

'미주픽츄' 제작진도 이날 입장문을 내고 사과했다. 제작진은 "부주의한 장면으로 상처를 받았을 시민분과 '미주픽츄'를 애청해 주신 분들께 심려를 끼치게 된 점 사과를 드린다"고 전했다. 제작진은 논란이 된 영상을 비공개 처리했다.

