SK건설, 4년 연속 동반성장지수 최우수 등급 획득

[아시아경제 이춘희 기자] SK건설이 건설업계 최초로 4년 연속으로 동반성장 최우수 회사로 선정됐다.

SK건설은 동반성장위원회가 주관하는 '2019년도 동반성장지수 평가'에서 최우수 등급을 받았다고 8일 밝혔다.

SK건설은 2014년도 동반성장지수 평가에서 국내 건설사 중 처음으로 최우수 등급을 받은 데 이어 2016년도 평가부터 올해 발표된 2019년도 평가까지 국내 건설업계 중 유일하게 4년 연속 최우수 등급을 받았다. 특히 이번 2019년도 평가에서는 최우수 명예기업으로 선정되는 영예를 안은 가운데 동반성장지수 평가가 시작된 2011년 이후 9년 연속 건설업계 최고 등급을 유지하는 쾌거도 이뤘다.

동반성장지수는 동반성장위원회의 동반성장 종합평가와 공정거래위원회의 공정거래 협약이행평가 결과를 각각 표준점수화한 후 50대 50 비율로 합산해 최우수부터 우수, 양호, 보통, 미흡 등 5개 등급으로 구분해 공표된다. 이번 2019년도 평가 결과 공표대상 200개 기업 중 최우수 등급을 획득한 기업은 35개사였다. ▲우수 61개사 ▲양호 67개사 ▲보통 23개사 ▲미흡 7개사 등이다. 7개사는 공표가 유예됐다.

평가에서 최우수기업으로 선정된 곳에는 공정위 직권조사 2년 면제, 조달청 공공입찰 참가자격 사전심사(PQ) 가점 부여, 국세청 모범납세자 선정 우대 등 다양한 혜택이 주어진다.

SK건설은 그동안 비즈파트너(협력업체)와 장기적 협력체계를 구축해 동반성장을 위한 다양한 프로그램을 시행해왔다. 2011년부터 우수 비즈파트너 협의체인 행복날개협의회도 발족해 비즈파트너와의 적극적인 소통 및 협력체계를 구축했다.

특히 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 어려움을 겪는 비즈파트너를 지원코자 금융 지원 확대, 대금지급 조건 개선, 방역용품 지원 등 업계 최고 수준의 동반성장 방안을 마련해 실천해왔다. 여기에 비즈파트너에게 무이자로 운영자금을 빌려주는 동반성장 대여금 규모를 400억원으로 늘리고, 230억원 규모의 동반성장펀드도 운영 중에 있다. 이외에도 임금격차 해소 협약 체결, 비즈파트너 핵심인력 장기재직 지원, 표준하도급계약서 조기 도입 등의 다양한 활동을 벌인 것이 이번 평가에서 좋은 점수를 받은 이유로 꼽힌다.

임영문 SK건설 사장은 "이번 결과는 SK건설 구성원 모두가 비즈파트너사의 경쟁력이 곧 SK건설의 경쟁력이란 생각으로 동반성장을 위해 한마음으로 노력한 결과"라며 "앞으로도 비즈파트너와의 적극적인 소통 및 전략적 파트너십을 통해 다양한 협력 방안을 실천해 나가겠다"고 말했다.

