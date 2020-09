금융당국, 소상공인 2차 대출 한도상향 등 추진

금융위 금융리스크 대응반 회의

"소상공인 자금수요 면밀 파악"

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 2차 소상공인 대출의 한도 상향 등을 추진한다.

손병두 금융위원회 부위원장은 8일 오전 영상으로 진행한 금융리스크 대응반 회의에서 "소상공인 2차 금융지원 프로그램의 한도조정 등을 통해 금융지원이 보다 효과적으로 이뤄질 수 있도록 보완해 나가겠다"는 입장을 밝혔다.

손 부위원장은 "관계부처와 긴밀히 협의해 소상공인 등의 피해와 자금 수요를 면밀히 파악하겠다"면서 이렇게 말하고 "소상공인ㆍ중소기업 대상 대출 만기연장과 이자상환 유예 조치가 현장에서 차질없이 이행될 수 있도록 해달라"고 금융권에 당부했다.

KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협ㆍIBK기업은행의 소상공인 2차 긴급대출 실행액은 현재까지 약 5900억원으로 저조하다.

2차 대출은 소상공인 1명당 1000만원(5년 만기)까지 받을 수 있다. 최근에는 은행들이 금리를 낮추며 이용을 활성화하는 데 애쓰고 있다.

금융권에서는 1ㆍ2차 중복신청을 허용하고 대출 한도를 높이는 등으로 소상공인들의 접근성을 높여야 한다는 지적이 제기된다.

신용대출 급증에 "선제적 관리"

과도한 실적경쟁 여부도 점검키로

손 부위원장은 또 최근 신용대출이 급증하는 흐름을 언급하며 "과도한 신용대출이 우리 경제의 리스크 요인이 되지 않도록 선제적 관리 노력을 지속하겠다"고 말했다.

금융당국은 이에 따라 은행ㆍ저축은행을 대상으로 총부채원리금상환비율(DSR) 산출 시 신용대출이 제대로 반영됐는지 등을 점검하고 있다.

금융당국은 아울러 최근의 신용대출 증가가 은행권의 실적 경쟁에 따른 것은 아닌지도 살펴볼 예정이다.

한편 금융위는 지난 2월부터 이달 4일까지 코로나19 피해 소상공인 등에 총 197만7000건, 194조1000억원의 금융지원이 이뤄진 것으로 집계했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr