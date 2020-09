몸집 키운 질병청, 전문가 확보 사활…주요 간부 연구직 채용 가능토록 해

질병관리본부 승격…12일 질병청 출범

본청 외 소속 연구원·센터에도 연구직 다수 앉힐듯

[아시아경제 최대열 기자] 8일 국무회의에서 확정된 질병관리청 승격 관련 직제 제정안에 따라 질병관리청(현 질병관리본부) 소속 인력이 1500명 정도로 늘어난다. 올해 초 불거진 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 재난상황으로 번진 만큼 감염병 대처역량을 끌어올리는 한편 그간 필요한 분야 직책을 보강한 게 눈에 띈다. 보건ㆍ의료ㆍ질병관리분야는 전문성이 중요한 만큼 외부 전문가를 얼마나 확보할 수 있을지가 관건으로 꼽힌다.

행정안전부가 이날 발표한 질병관리청 직제 제정안, 복지부 직제 개정안을 보면, 907명을 정원으로 하는 질병관리본부는 오는 12일 청으로 승격하면서 정원이 1476명으로 늘어난다. 569명(42%) 늘어나는 것으로 재배치를 제외한 순수 증원되는 인력만도 384명이다. 본청이 438명, 국립보건연구원과 권역별로 조직을 갖추는 질병대응센터ㆍ검역소 등 소속기관이 1038명이다.

초대 질병관리청장은 코로나19 방역 컨트롤타워를 이끌고 있는 정은경 현 질병관리본부장이 그대로 맡을 것으로 예상된다. 승격 후에도 차관급 자리는 그대로다. 눈에 띄는 건 주요 실ㆍ국장급(고위공무원 가ㆍ나) 자리 대부분을 공무원은 물론 연구직도 맡을 수 있게 한 점이다. 청장 직속으로 신설되는 위기대응분석관이나 차장을 비롯해 감염병 관련 부서나 의료안전ㆍ만성질환 등 모든 국장급 직책이 해당된다.

보건ㆍ의료분야 특성상 현 복지부나 질병관리본부에도 보건직 공무원이나 외부공채 등을 통한 연구직 공무원이 많은 편이다. 다만 질병관리본부의 경우 복지부와 비교해서도 전문성을 필요로 하는 직책이 많은데, 업무 특성을 감안하기보다는 기존 복지부 행정직군이 순환근무로 자리를 차지하는 경우도 적지 않은 것으로 전해지면서 전문성 논란이 불거지기도 했다.

이는 질병관리본부가 전문가 채용에 어려움을 겪기 때문이기도 하다. 2015년 중동호흡기증후군(MERSㆍ메르스) 사태를 겪으며 의사출신 공무원이 상당수 그만둔 게 단적인 사례다. 기존 질병관리본부는 복지부 소속 기관으로 자리가 한정돼 있고 사업ㆍ예산도 복지부 입김에서 자유롭지 못했다. 이번에 외청으로 독립한 배경 가운데 하나로 복지부 공무원 사이에서도 질병관리청으로 옮기겠다는 의사를 보인 이가 적지 않았던 것으로 전해진다.

신설 질병관리청 본청 외에도 국립보건연구원장이나 그 아래 국장급(연구기획조정부ㆍ미래의료연구부ㆍ만성질환융복합연구부) 자리, 질병대응센터 산하 국립감염병연구소장과 각 센터장(신종바이러스연구ㆍ감염병연구ㆍ공공백신개발지원센터) 모두 연구직 채용이 가능토록 했다. 감염병연구소장의 경우 개방형 직위로 채우는 걸 명문화했다. 의사 출신 등 전문가 기근에 허덕였던 만큼 앞으로 질병관리청이 제 역할을 하기 위해서는 본청과 각 소속기관 곳곳에 각 분야에 적합한 전문가를 제대로 확보하는 게 관건으로 꼽힐 전망이다.

