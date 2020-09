LG유플러스, ‘USIM 없는 통신모듈’ 세계 첫 선

[아시아경제 조슬기나 기자]'USIM 없는 통신 모듈'이 세계 최초로 통신사 상용화 인증을 마쳤다.

LG유플러스는 소니 반도체 이스라엘, 엔티모아, G&D와 손잡고 SIM카드 없는 통신 기술 'iUICC' 기반의 통신모듈을 개발, 서비스 인증을 완료했다고 8일 밝혔다. 이동통신사가 iUICC 기술을 인증한 것은 세계에서 처음이다.

iUICC는 통신 가입자 인증 등을 위한 소형 메모리카드인 SIM을 디바이스에서 음성ㆍ데이터 신호처리를 담당하는 통신 칩셋의 기능으로 구현한 기술이다. 그간 소프트웨어 방식으로 SIM을 대체하는 유사 기술이 있었으나 보안 취약성의 한계로 서비스 활용에 제약이 있었다.

이번 인증에 따라 해당 기술이 향후 디바이스에 적용되면 고객들은 더 작고 가벼워진 사물인터넷(IoT) 기기를 사용할 수 있게 된다. 통신 칩셋 내에 iUICC 기능이 탑재돼 SIM을 위한 별도의 공간이나 부품이 필요 하지 않아, 그만큼 디바이스의 크기와 무게는 줄어 들게 된다.

IoT 기기의 구매 비용이나 임대료도 낮아진다. SIM 및 SIM을 탑재하기 위한 소켓이 제거되면서 업체들의 원가 절감이 기대된다. 또한 SIM을 제외할 경우 고온ㆍ고압ㆍ진동 등 외부환경에 대한 내구성이 높아져 기기 사용이 보다 편리해지고, 특수 산업현장에서의 활용도도 배가 될 것으로 예상된다.

LG유플러스는 이번 iUICC 기술을 NB-IoT, LTE-Cat.M1 네트워크를 기반으로 하는 IoT 디바이스에 선(先)적용할 계획이다. 특히 옥외 상태의 신뢰성 확보가 중요한 원격 검침, 소형화가 필요한 위치트래커 등의 디바이스에 적용하는 방안을 검토 중이다.

전영서 LG유플러스 기술서비스개발담당은 "향후 iUICC의 경제성과 신뢰성, 공간효율의 장점을 살려 차별적 IoT 디바이스 라인업을 선보일 것"이라며, "다양한 네트워크를 활용해 기업 고객에게 최상의 IoT 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr