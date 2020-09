<장 종료 후 주요 공시>

◆ 평화산업 평화산업 090080 | 코스피 증권정보 현재가 1,150 전일대비 35 등락률 +3.14% 거래량 558,204 전일가 1,115 2020.09.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 평화산업, 수소차 테마 상승세에 6.4% ↑평화산업, 수소차 테마 상승세에 5.78% ↑[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일 close = 자회사인 서일주식회사에 17억원 규모의 금전대여 결정.

◆ 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 305,000 전일대비 11,000 등락률 +3.74% 거래량 1,016,576 전일가 294,000 2020.09.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 410억 규모 램시마IV 등 공급계약 체결코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승셀트리온, 주가 29만 3000원.. 전일대비 -0.34% close = 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 102,100 전일대비 3,300 등락률 +3.34% 거래량 1,690,931 전일가 98,800 2020.09.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 410억 규모 램시마IV 등 공급계약 체결코스피, 개인 매수세에 2380선 회복…코스닥 1.5% 상승개인 순매수세에 코스피 2380선으로…코스닥 1%대 상승 close 와 410억원 규모의 바이오시밀러 항체의약품(램시마IV, 램시마SC) 상품 공급계약 체결.

◆ 남광토건 남광토건 001260 | 코스피 증권정보 현재가 10,150 전일대비 160 등락률 +1.60% 거래량 54,583 전일가 9,990 2020.09.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 남광토건, 205억 규모 부산항 태풍피해 복구공사 수주남광토건, 철도 테마 상승세에 9.13% ↑남광토건, 400억 규모 파주운정 오피스텔 신축공사 수주 close = 해양수산부 부산지방해양수산청 부산항건설사무소와 205억원 규모의 부산항 조도 및 오륙도 방파제 태풍피해 복구공사 수주계약 체결.

◆ 씨아이테크 씨아이테크 004920 | 코스피 증권정보 현재가 1,055 전일대비 64 등락률 +6.46% 거래량 307,769 전일가 991 2020.09.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 씨아이테크, 대표이사 김종서에서 김대영으로 변경[e공시 눈에 띄네]코스피-11일씨아이테크 "에이씨티 주식 50억원어치 취득…지분율 18.1%" close = 일신상의 사유로 김종서 대표 체제에서 김대영 대표 체제로 변경.

◆ 국보 국보 001140 | 코스피 증권정보 현재가 2,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,780,508 전일가 2,500 2020.09.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 국보, 최대주주 카리스에서 케이비국보로 변경국보, 종합 물류 테마 상승세에 1.85% ↑국보, 벅시부산과 플랫폼택시 본격 운행 close = 최대주주 카리스에서 케이비국보로 변경.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr