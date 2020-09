[아시아경제 김봉주 인턴기자] 프로야구 선수 출신 해설위원 양준혁의 결혼식 일정이 변경됐다.

7일 양준혁 측에 양준혁의 결혼식이 12월 5일에서 3주 뒤인 12월 26일로 미뤄졌다고 밝혔다.

또 결혼식장 위치도 변경됐다. 당초 양준혁은 12월 5일 서울 고척 스카이돔에서 열리는 자선 야구 대회에서 이벤트 형식으로 결혼식을 진행하려 했지만 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 일반 웨딩홀에서 결혼식을 올리기로 했다.

앞서 양준혁은 JTBC '뭉쳐야 찬다'에서 예비신부를 공개하며 "늦은 만큼 더 열심히 살겠습니다. 자유로운 영혼에서 이젠 환상의 팀플레이. 그리고 전력질주는 계속 뛰어보겠습니다"라고 밝힌 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr