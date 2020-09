[아시아경제 오현길 기자] 한정애 더불어민주당 정책위의장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단 검사에서 음성 판정을 받았다고 민주당이 7일 밝혔다.

한 정책위의장은 이날 코로나19 확진 판정을 받은 국회 출입기자와 최근 취재 과정에서 접촉이 이뤄진 것으로 파악되면서 검사를 받았다.

이 기자는 지난 1일 한 정책위의장과 최대집 대한의사협회 회장의 면담을 취재했던 것으로 알려졌다.

또 해당 기자와 접촉이 있었던 윤호중 국회 법제사법위원장, 홍정민 원내대변인도 이날 오후 검사를 받고 결과를 기다리는 중이다.

