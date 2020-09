18일까지 구청 2·5층 로비서 기부함 운영...구 푸드뱅크마켓센터 이용자에게 물품 전달 예정

[아시아경제 박종일 기자] 용산구(구청장 성장현)가 오는 18일까지 추석맞이 기부나눔 통하나 캠페인을 이어간다.

한가위를 앞두고 기부 문화를 지역에 확산시키기 위해서다.

장기간 보관이 가능한 식품(통조림, 라면, 쌀 등)과 생활용품(샴푸, 세제, 휴지, 생리대 등)을 구청 2층과 5층 로비에 설치된 기부함에 넣으면 어려운 이웃들에게 따뜻한 명절 선물로 전달이 된다.

지원대상은 구 푸드뱅크마켓센터 이용자 700여명이다.

구는 지난 설명절에도 통하나 기부함을 설치, 물품 572개(환가액 299만원)를 주민들로부터 기부받은 바 있다.

성장현 구청장은 “어려운 시기이지만 나눔으로 따뜻한 한가위가 됐으면 좋겠다”며 “기부나눔 통하나 캠페인에 주민들의 많은 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

