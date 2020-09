동명대 이정기 교수 ‘대한민국 커뮤니케이션 대학원' 출간

이 교수의 17번째 저서 … 대만 황우념 교수와 8일 공동 발간

한국인 및 유학생들을 위한 커뮤니케이션학 진학 가이드북

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 이정기 광고홍보학과 교수가 17번째 저서인 ‘대한민국 커뮤니케이션 대학원(이담북스)’을 8일 출간한다.

이정기 교수와 대만 국적의 황우념 박사의 공동 저서다. 국적이 다른 두 사람의, 다르지만 유사한 한국 대학원 경험을 글 속에 녹였다.

대학원 입학 과정과 대학원 생활, 연구 활동, 졸업 기준과 졸업 후 진로 방향 등이 상세히 서술돼 있다.

대학원 생활을 하면서 느꼈던 한국 대학원의 아쉬움이나 대학원에 진학하고자 하는 사람들에 대한 당부도 진솔한 필치로 담았다.

미디어커뮤니케이션학과나 광고홍보학과 등 커뮤니케이션학 대학원 진학을 꿈꾸는 이들에게 유용하게 쓰일 가이드북인 셈이다.

이정기 교수는 “한국 커뮤니케이션 대학원을 먼저 경험한 선배의 입장에서 대학원에 관심을 가지고 있는 한국 대학생과 외국 학생들의 대학원 생활에 도움을 주고 싶었다”며 책을 펴낸 동기를 밝혔다.

이 책은 이정기 교수의 17번째 저서이기도 하다. 이 교수는 ‘대학교육 혁신과 교육커뮤니케이션, 2019’, ‘온라인 광고 교육, 2018’, ‘온라인 대학 교육, 2015’ 등 대학 교육 혁신 저서 시리즈를 왕성한 필력으로 펴내고 있다.

