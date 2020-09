[아시아경제 임춘한 기자] 여야는 7일 국회 본회의에서 이흥구 대법관 후보자에 대한 임명동의안을 가결 처리했다.

임명동의안은 총투표수 280표 가운데 찬성 209표, 반대 65표 기권 6표로 본회의를 통과했다. 이날 본회의에서 의원들은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 회의장의 가장 뒷줄 좌석부터 한 줄씩 일어나 투표에 참여했다.

이 후보자는 8일 퇴임하는 권순일 대법관의 후임이다. 국회 인사청문특별위원회는 지난 2일 이 후보자에 대한 인사청문회를 열어 도덕성과 자질을 검증했으며 그 다음 날 심사경과보고서를 채택했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr