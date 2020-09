롤스로이스 모터카가 7일 서울 강남구 롤스로이스 청담 전시장에서 '뉴 고스트(New Ghost)'를 아시아 최초로 선보이고 있다. 뉴 고스트에 탑재된 6.75L 트윈 터보 V12 엔진은 최고출력 571마력, 최대토크 86.7kg.m라는 강력한 주행 성능을 발휘한다. 출시일부터 주문이 가능하며 차량은 올해 12월부터 순차적으로 고객에게 인도될 예정이다. /문호남 기자 munonam@

