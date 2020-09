카카오페이증권, 6개월 만에 계좌 개설 200만명 돌파

[아시아경제 부애리 기자] 카카오페이증권이 누적 계좌 개설수가 6개월 만에 200만명을 돌파했다고 7일 밝혔다.

지난 2월27일 정식 서비스를 시작한 카카오페이증권 계좌는 월평균 27.8%씩 증가했다. 3월 60만명 개설을 시작으로 4월 80만명, 5월 120만명, 6월 140만명, 7월 170만명에 이어 현재 200만명을 넘어섰다.

사용자 연령 폭도 넓어지고 있다. 3월 기준 계좌 개설자의 연령별 비중은 20~30대 68%, 40~50대 27%로 약 10명 중 7명이 청년층이었으나 현재는 20~30대 60%, 40~50대 34%로 중장년층이 증가하며 연령대 분포가 비교적 고르게 형성되고 있다.

지난 8월 한 달 간 펀드 투자 건수는 7월보다 1.5배 증가해 440만건을 넘어섰으며, 매일 평균 22만건 이상의 펀드 투자가 이뤄지고 있다.

카카오페이증권 관계자는 "결제 후 남은 잔돈이 펀드에 자동 투자되는 '동전 모으기', 결제 후 받은 리워드로 투자하는 '알 모으기' 등 재미를 더한 새로운 투자 문화로 공모펀드 시장에 활기를 불어넣고 있다"고 밝혔다.

현재 '동전 모으기'와 '알 모으기'의 누적 신청 건수는 69만 건, '자동투자' 신청 건수는 24만 건으로, 6월 말보다 각각 2.2배, 2.5배 늘어나며 가파른 성장세를 보이고 있다고 회사측은 설명했다.

펀드 투자자도 6월 말보다 2배 증가한 60만 명으로, 현재 카카오페이증권 계좌 개설자의 30%가 펀드에 투자하고 있는 것으로 나타나 높은 활동성을 보였다.

이상원 카카오페이증권 사업전략본부장은 "앞으로 카카오페이 플랫폼과 결합하여 사용자들이 일상에서 쉽고 재미있게 투자하면서 자산을 관리할 수 있는 서비스를 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr