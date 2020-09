日 유력 총리 후보 '스가' 지지세 상승…자민당 지지층 확보

아베 지지율도 큰 폭으로 상승

외교·안보, 경제 관련 아베 정책 계승 여론 과반

[아시아경제 나주석 기자] 아베 신조 일본 총리의 후임으로 급부상한 스가 요시히데 관방장관에 대한 지지도가 상승세를 보였다. 스가 장관은 차기 총리감을 묻는 언론사 여론조사에서 이시바 시게루 전 간사장을 꺾으며 1위를 차지했다.

7일 일본 요미우리 신문이 공개한 여론조사에 따르면 차기 후보로 적합한 인물로 응답자의 46%가 스가 장관을 꼽았다. 이어 이시바 전 간사장은 33%로 2위, 기시다 후미오 정무조사회장은 9%로 3위를 차지했다. 이번 조사는 4~6일 전국 유권자 1078명을 대상으로 한 전화여론조사로, 자민당 총재선거 입후보 3명을 대상으로 진행됐다.

스가 후보는 자민당 지지층에서 강세를 보였다. 여론조사 응답자를 자민당 지지층으로 한정할 경우 스가 장관의 지지율은 63%, 이시바 전 간사장 22%, 기시다 정무조사회장 8%였다. 야당과 무당파층에서는 이시바 전 간사장이 우위를 보였다. 야당 지지층에서 이시바 전 간사장의 지지율은 59%, 스가 장관은 22%, 기시다 정무조사회장은 2%였다. 무당파층에서는 이시바 전 간사장 39%, 스가 장관 33%, 기시다 정무조사회장 11% 순이었다.

스가 장관은 아베 총리가 사임을 밝히기 전까지 일반 유권자 대상 여론 조사에서 한 번도 '톱3'에 들지 못했는데, 아베 총리 후임으로 거론되면서 지지율이 급상승했다.

앞서 2~3일 진행된 아사히신문 여론조사에서도 스가 장관은 38%로 1위를 기록한 바 있다. 그동안 줄곧 차기 총리 물망에 올랐던 이시바 전 간사장은 25%, 기시다 정무조사회장은 5%로 조사됐다.

차기 총리 선거 방식으로 국회의원(394명)과 도도부현(광역자치단체) 지부연합회 대표(141명)의 투표만으로 결정한 것과 관련해서는 '적절하지 않다'는 응답이 59%로 '적절하다'는 답변은 34%를 웃돌았다.

아베 총리의 정책이 차기 정부에서도 이어져야 한다는 여론도 높았다. 아베 총리의 경제정책인 '아베노믹스'를 계승하는 것이 좋다는 답변이 51%, 외교·안보 노선을 잇는 것이 좋다는 응답은 66%로 나타났다. 아베 총리의 내각 지지율도 큰 폭으로 올랐다. 아베 총리 내각 지지율은 지난 8월 조사보다 15%포인트 오른 52%로 나타났다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr