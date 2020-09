광주 북구, 구민의 날 기념 ‘SNS 퀴즈 이벤트’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주광역시 북구(구청장 문인)는 북구민의 날을 맞아 다채로운 SNS 이벤트를 실시한다고 7일 밝혔다.

이번 행사는 주민들에게 제1회 북구민의 날(9월 26일)을 적극 알리고 관심을 제고하고자 마련됐다.

이에 북구는 이달 중 ‘북구민의 날’을 주제로 2차례에 걸쳐 퀴즈 이벤트가 실시된다.

먼저 오는 9일부터 15일까지 카카오톡 채널을 통해 초성 퀴즈인 ‘너 이름이 뭐니?’가 진행된다.

참여방법은 카카오톡에서 ‘광주북구청’을 검색 후 채널을 추가하고 다섯 개의 초성에 해당하는 단어와 북구민의 날을 축하하는 메시지를 보내면 된다.

이어 16일부터 22일까지 숫자 퀴즈 ‘빈칸에 들어갈 숫자는?’이 진행되며 각 문제에 들어갈 숫자의 정답을 카카오톡으로 전송하면 된다.

이벤트 참여는 누구나 가능하고 총 150명을 추첨해 모바일 문화상품권, 모바일 베이커리·커피 교환권을 증정한다.

당첨 여부는 오는 25일 북구 카카오톡 채널을 통해 확인할 수 있으며 이벤트 관련 기타 자세한 사항은 북구청 홍보전산과로 문의하면 된다.

문인 북구청장은 “앞으로도 구 SNS를 통해 주민들이 구정 소식을 신속하고 편리하게 접할 수 있도록 노력할 것”이라며 “북구민의 날이 널리 알려질 수 있도록 이번 SNS 퀴즈 이벤트에 주민들의 많은 참여를 바란다”고 말했다.

